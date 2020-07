Juventus, lo scudetto può arrivare davanti alla tv

JUVENTUS

Con l'inaspettata rimonta subita a Udine la Juventus ha gettato al vento il primo match point scudetto, ma il titolo per i bianconeri non è affatto in discussione. Niente festa a Udine, niente bis del 5 maggio 2002, ma per la vittoria matematica manca pochissimo tanto che già domenica potrebbe essere il giorno dei brindisi. E per Sarri potrebbe essere una sorta di nemesi: laurearsi campione d'Italia sul divano dopo aver perso lo scudetto 2018 in hotel a Firenze.

Udinese-Juventus 2-1: gli highlights

Un titolo che comunque non allontanerà le critiche nei confronti del tecnico e della squadra, che quest'anno in campionato ha collezionato 5 sconfitte e subito 38 gol. Numeri che spaventano i tifosi juventini in vista della Champions di agosto, tanto che in molti attaccano Sarri sui social: "Scudetto sì, ma per demerito degli altri" è più o meno il pensiero del popolo bianconero sl web.

JUVE CAMPIONE SE...

- I bianconeri vinceranno aritmeticamente lo scudetto alla prossima giornata in caso di vittoria sulla Sampdoria.

- La squadra di Sarri potrebbe anche festeggiare prima “sul divano”, in caso di sconfitta dell’Atalanta con il Milan, di Inter non vincente (pari o sconfitta) con il Genoa e di Lazio non vincente contro il Verona.

- In caso di pareggio contro la squadra di Ranieri, la Juve deve sperare che le tre inseguitrici non vincano.

- In caso di sconfitta contro il Doria, sarà scudetto solo se l'Atalanta perde con il Milan e Inter e Lazio non vincono contro Genoa e Verona.

