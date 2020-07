La Juventus vince lo scudetto domenica se...

SECONDO MATCH-POINT

L'inattesa e scioccante sconfitta contro l'Udinese ha rimandato la festa scudetto della Juventus. I bianconeri rimangono vicinissimi al 9° titolo consecutivo e la parola fine sulla corsa per il titolo potrebbe arrivare domenica sera. Sulla carta Atalanta, Inter e Lazio possono nutrire ancora sottilissime speranze, ma il pallino è solamente nelle mani di Cristiano Ronaldo e compagni che domenica sera con la Sampdoria hanno il secondo match-ball. Udinese-Juventus 2-1: gli highlights

Proviamo quindi a ricapitolare e vedere come e quando la Juve potrà mettere in bacheca il titolo numero 36. A tre giornate dalle fine la Juve ha 80 punti, l'Atalanta 74, l'Inter 73 e la Lazio 72. Ronaldo e compagni sono in vantaggio negli scontri diretti con Atalanta e Inter in svantaggio con la Lazio



- I bianconeri vinceranno aritmeticamente lo scudetto alla prossima giornata in caso di vittoria sulla Sampdoria.

- La squadra di Sarri potrebbe anche festeggiare prima “sul divano”, in caso di sconfitta dell’Atalanta con il Milan, di Inter non vincente (pari o sconfitta) con il Genoa e di Lazio non vincente contro il Verona.

- In caso di pareggio contro la squadra di Ranieri, la Juve deve sperare che le tre inseguitrici non vincano.

- In caso di sconfitta contro il Doria, sarà scudetto solo se l'Atalanta perde con il Milan e Inter e Lazio non vincono contro Genoa e Verona.