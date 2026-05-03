L'Inter batte 2-0 il Parma ed è campione d'Italia

A metà secondo tempo il primo accenno di festa. Entra Lautaro Martinez per Thuram, con lui anche Carlos Augusto per Bastoni e Mkhitaryan per Zielinski appena ammonito. E sono abbracci, sono sorrisi, sono emozioni che si sommano. C'è il rischio di perdere qualcosa in concentrazione. Chivu in panchina urla fino a perdere la voce. Vorrebbe il raddoppio, per stare più tranquillo, perché ancora non ci crede fino in fondo a quello che gli sta succedendo, uno scudetto vinto al primo anno intero da allenatore. Poi arriva il 2-0 di Mkhitaryan e allora l'allenatore si rende conto che è tutto vero, che la curva sta cantando il suo nome, che dopo 88 anni un uomo ha vinto lo scudetto da allenatore dopo averlo vinto da giocatore, sempre in nerazzurro.