Elezioni Figc, Abete: "Vado avanti, confronto positivo con Lega B"

"È stato un confronto positivo sui problemi del calcio che sono significativi. Poi la Lega B farà le riflessioni che deve fare, è importante che ci siano momenti di approfondimento dei problemi. Il metodo che ha utilizzato la B è un metodo vincente, perché consente la massima partecipazione e una riflessione sulle tematiche esistenti. L'obiettivo è che tutte le componenti si mettano a un tavolo a fare delle riflessioni sui problemi".