Elezioni Figc, Abete: "Vado avanti, confronto positivo con Lega B"
"È stato un confronto positivo sui problemi del calcio che sono significativi. Poi la Lega B farà le riflessioni che deve fare, è importante che ci siano momenti di approfondimento dei problemi. Il metodo che ha utilizzato la B è un metodo vincente, perché consente la massima partecipazione e una riflessione sulle tematiche esistenti. L'obiettivo è che tutte le componenti si mettano a un tavolo a fare delle riflessioni sui problemi".
Così Giancarlo Abete, presidente della Lnd, al termine dell'incontro durato un'ora e un quarto circa con la Lega Serie B, nella sede della Figc, in vista delle candidature da presentare entro il 13 maggio per l'elezione del presidente federale.
Subito dopo è iniziato l'incontro della Lega di B con Giovanni Malagò, altro possibile candidato. "Bisogna legittimare un percorso e dare delle priorità rispetto alle richieste, altrimenti si corre il rischio di incartarsi", ha aggiunto Abete. A chi gli chiede quando scioglierà le riserve sulla candidatura "io ho detto che andavo tranquillamente avanti, perché la presentazione di una candidatura determina e facilita un percorso di approfondimento delle tematiche nei 40 giorni successivi. Nel momento in cui non c'è una competizione tutti quanti dicono 'vediamo che fare'. C'era già un presidente di qualità come Gravina. L'importante è trovare una mediazione di sintesi sui problemi", ha concluso.