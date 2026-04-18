Newcastle, Tonali: "Dopo la Bosnia non sono uscito per giorni"

“È stato uno dei momenti peggiori della mia carriera. Eravamo molto tristi, anche perché è la terza volta consecutiva. È stato davvero difficile. Abbiamo perso contro la Bosnia, una partita complicata, in trasferta, con un rosso dopo 40 minuti. I giorni dopo sono stati duri, anche nella vita: ero diverso con la mia famiglia e con i miei amici. Sono rimasto a casa per quattro o cinque giorni. Poi sono tornato a Newcastle e lì ho ritrovato la squadra, che è stata molto importante per me: hanno capito subito come mi sentivo. Ma questo è il calcio: a volte vivi i momenti migliori, a volte i peggiori. Non possiamo portarci dietro questa tristezza per quattro anni, dobbiamo reagire subito”.