San Siro, sindaco Sala: "Rimpiango Moratti, per queste proprietà il calcio è business. Nessuno sconto"

"Possiamo rimpiangere le proprietà alla Moratti e alla Berlusconi, io rimpiango Moratti e gli mando un abbraccio ma così è oggi. Queste proprietà, più che la passione per il calcio, lo considerano una occasione di business". Parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala a proposito della vendita di San Siro a Milan e Inter. "Io mi sto esprimendo in maniera decisa, poi ognuno si prenderà la priorità responsabilità: se il Consiglio non dovesse approvare la vendita di San Siro sarà un problema che si prenderà il prossimo sindaco. Non è che le squadre decideranno con facilità di fare finta di niente. Noi andremo avanti", ha aggiunto. "Assolutamente no, e non di di pancia, ma in base a elementi razionali", la risposta di Sala alla domanda sulle sue possibili dimissioni nel caso in cui la delibera sulla vendita ai club dello stadio di San Siro non sarà approvata dal Consiglio comunale. "Non sono uno che si arrende facilmente di fronte alle difficoltà ma di fatto penso che un sindaco si debba dimettere se c'è una decisione che mina il funzionamento dell'amministrazione. Per esempio se non viene approvato il bilancio è chiaro che devi andare, di fronte a una cosa del genere no".