Sampdoria, nuova maglia per il compleanno. Ferrero: "La più bella del mondo"

Il 12 agosto è il giorno della Sampdoria. Il club blucerchiato compie 74 anni e per l'occasione ha postato sui social network la maglia Home che verrà utilizzata nella Serie A 2020/21. Blucerchiata come da tradizione, la novità è tutta nello sponsor tecnico con Macron che produrrà le divise stagionali della squadra di Genova. Immediati gli auguri del presidente Ferrero: "Sampdoria oggi festeggi 74 anni! Auguri per il tuo compleanno con la nuova maglia più bella del mondo!".