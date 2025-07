Cirio (Piemonte): "Per Bra all'Olimpico ho parlato col sindaco"

"Conosco bene la vicenda sollevata dai tifosi del Bra Calcio, perché ho già avuto modo di affrontare il tema con la società. Per quanto riguarda la loro richiesta di poter giocare all'Olimpico, l'impianto come è noto, è di proprietà del Comune di Torino e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, con cui ho parlato questa mattina, mi ha assicurato la disponibilità ad approfondire la questione. Tenendo naturalmente in conto gli aspetti di sostenibilità economica dell'eventuale operazione e la compatibilità con il calendario del Toro, che già utilizza il campo per partite e allenamenti". A parlare è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in risposta all'appello dei tifosi del Bra Calcio, neo-promosso in serie C, e alla ricerca di un campo omologato per la categoria per la stagione 2025-2026.