Sampdoria, cena a Milano per la squadra dello scudetto 1991

26/02/2019

Approfittando del riconoscimento 'Il bello del calcio' in memoria di Giacinto Facchetti consegnato a Gianluca Vialli, gran parte della Sampdoria che vinse lo scudetto nel 1990/91 si è ritrovata a Milano. Una cena che si è trasformata in una rimpatriata per tanti dei calciatori che hanno scritto la storia blucerchiata: da Mancini (che ha documentato tutto su Instagram) allo stesso Vialli passando per Pagliuca, Lombardo, Vierchwood...