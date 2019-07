Samp, Ferrero verso la cessione: giovedì l'incontro decisivo con Vialli a Londra

03/07/2019

Novità importanti in casa Sampdoria, dopo che Massimo Ferrero nei giorni scorsi ha ammesso di avere intenzione di cedere il club. Giovedì, come rivelato da Primocanale, con ogni probabilità sarà una giornata decisiva per il futuro della società blucerchiata: a Londra è infatti previsto un vertice tra l'attuale presidente, Gianluca Vialli e il suo gruppo di finanziatori (Jamie Dinan, Alex Knaster, Fausto Zanetton) pronti a rilevare la Samp.