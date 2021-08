Ferrero lancia un appello: "Sono pronto ad accogliere una campionessa afghana"

"Sono pronto ad accogliere una campionessa del calcio afghano. Lo sport è solo un pretesto, il mio è un messaggio di fratellanza e di solidarietà". Queste le parole del patron della Sampdoria Massimo Ferrero, in un'intervista al Corriere della Sera. Ferrero si riferisce alla difficile situazione in cui stanno vivendo le campionesse della squadra di calcio femminile di Herat, in Afghanistan, che ancora si trovano in patria e vivono una situazione ormai al limite. Lo sport, specialmente quello femminile, vive in questi giorni, una situazione di totale dismissione con tante sportive che saranno costrette, a breve, a lasciare il loro sport conquistato con tanta fatica.

afp