Sampdoria: "nessun illecito", Procura Figc archivia caso Silvani

Pressioni su tesseramenti, ex responsabile giovanili era sospeso La procura federale della Figc ha archiviato l'indagine a carico di Luca Silvani, ex responsabile del settore giovanile dell'U.C. Sampdoria. A comunicarlo lo stesso dirigente sportivo. "La procura federale - si legge in una nota di Silvani - ha accertato in modo inequivocabile l'assenza di qualsivoglia illecito sportivo ponendo cosi fine alle indagini avviate in merito al tesseramento del calciatore Emanuele Profeti ed alla presunta connessione con una illecita sponsorizzazione, mai avvenuta. Questa decisione definitiva sancisce la totale estraneità e la correttezza dell'operato del sottoscritto". A sollevare il caso era stata la trasmissione Le Iene: secondo il programma Silvani avrebbe esercitato pressioni economiche sull'aspirante calciatore Profeti e sulla sua famiglia, chiedendo in cambio circa 70 mila euro senza mai osservare il ragazzo giocare o valutarlo tecnicamente. La società aveva sospeso il dirigente. "L'archiviazione del fascicolo - conclude Silvani - ripristina la verità dei fatti, confermando che lo scrivente si è limitato alle normali procedure di tesseramento di un giovane atleta".