Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Sampdoria: "nessun illecito", Procura Figc archivia caso Silvani

12 Nov 2025 - 11:13

Pressioni su tesseramenti, ex responsabile giovanili era sospeso La procura federale della Figc ha archiviato l'indagine a carico di Luca Silvani, ex responsabile del settore giovanile dell'U.C. Sampdoria. A comunicarlo lo stesso dirigente sportivo. "La procura federale - si legge in una nota di Silvani - ha accertato in modo inequivocabile l'assenza di qualsivoglia illecito sportivo ponendo cosi fine alle indagini avviate in merito al tesseramento del calciatore Emanuele Profeti ed alla presunta connessione con una illecita sponsorizzazione, mai avvenuta. Questa decisione definitiva sancisce la totale estraneità e la correttezza dell'operato del sottoscritto". A sollevare il caso era stata la trasmissione Le Iene: secondo il programma Silvani avrebbe esercitato pressioni economiche sull'aspirante calciatore Profeti e sulla sua famiglia, chiedendo in cambio circa 70 mila euro senza mai osservare il ragazzo giocare o valutarlo tecnicamente. La società aveva sospeso il dirigente. "L'archiviazione del fascicolo - conclude Silvani - ripristina la verità dei fatti, confermando che lo scrivente si è limitato alle normali procedure di tesseramento di un giovane atleta".

Ultimi video

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

00:33
MCH ARGENTINA TIFOSI ENTUSIASMO MCH

Argentina, entusiasmo travolgente per Messi

03:12
DICH CALVANI UNDER 21 DICH

Under 21, Calvani: "Polonia avversario molto forte"

01:37
DICH CAPRILE NAZIONALE DICH

Italia, Caprile: "La Nazionale un sogno, ma..."

01:59
DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

01:31
DICH DAGASSO UNDER 21 DICH

Degasso (U21): "Mi ispiro a Modric, il mio idolo"

01:17
DICH ORSOLINI 2 SU IMPREVEDIBILITA' DICH

Orsolini: "L'imprevedibilità è la mia caratteristica migliore"

01:25
DICH ORSOLINI 1 SU ALTI E BASSI IN NAZIONALE DICH

Orsolini: "Voglio tenermi stretta la maglia azzurra"

01:17
Canada, finale epica

Canada, finale epica

01:03
Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

01:21
DICH PALMESANI U21 PORTIERE FROSINONE DICH

"Palmisani (portiere under 21 del Frosinone): "Buffon e Courtois i miei esempi"

02:15
Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

01:34
L'Atalanta di Palladino

L'Atalanta di Palladino

05:36
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH

La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann

02:52
SRV RULLO INTER-ROMA, LA STRANA COPPIA IN TESTA 10/11 (MUSICATO)

Inter e Roma faccia a faccia: un "filo scudetto" lungo 15 anni

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:28
Ekhator lascia il ritiro dell'U21 e rientra al Genoa
11:13
Sampdoria: "nessun illecito", Procura Figc archivia caso Silvani
10:40
Paura per l'ex Chelsea Oscar: malore per un problema cardiaco
10:11
Como, vedova di Stefano Borgonovo diffida tifosi da uso del nome
23:03
Insonnia e depressione, Soucek racconta il suo calvario: "Ho pensato al ritiro"