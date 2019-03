SAMP, RAMIREZ IN GRUPPO

22/03/2019

Primo test con il gruppo per Gaston Ramirez nel quarto allenamento settimanale della Sampdoria sul campo 1 del 'Mugnaini' di Bogliasco. Assente col Sassuolo per il trauma contusivo alla gamba destra rimediato con l'Atalanta, l'uruguayano ha svolto con i compagni sia la prima fase della sessione, dedicata al riscaldamento e al lavoro atletico, sia la seconda, basata su esercitazioni tecniche. Per quanto riguarda gli altri acciaccati terapie, fisioterapia e lavoro specifico individuale per Riccardo Saponara, percorso di recupero riabilitativo per Edgar Barreto, programma completo di recupero agonistico per Gianluca Caprari, impegnato in questa settimana a Domodossola. Nel corso della seduta, senza gli undici nazionali, sono stati aggregati anche i Primavera Tommaso Farabegoli, Gergely Hutvagner, Giuliano Maglie e Luca Scarlino. Domani, in mattinata, e' in programma l'ultimo allenamento settimanale.