"Al di là della vittoria, meritata sotto tutti i punti di vista, è la prestazione che è stata entusiasmante. Oggi la squadra è stata in partita per tutti i 90', dopo il gol abbiamo creato tante situazioni e occasioni. Avremmo meritato qualcosa di più ma è una vittoria che ci darà morale, non dev'essere un punto d'arrivo ma un punto di partenza". Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, dopo la vittoria sul Torino. Primo sorriso per i blucerchiati dopo tre sconfitte consecutive: "Abbiamo cercato l'equilibrio, in generale siamo stati compatti, il lavoro sta continuando. Sono gli atteggiamenti e i principi che fanno la differenza, al di là dei moduli", ha spiegato il tecnico ai microfoni di Radiorai. "I tifosi? Li abbiamo trascinati di più con il nostro atteggiamento, la gente vuole vedere impegno e intensità. Stiamo crescendo fisicamente, migliorando i concetti difensivi e offensivi. Ora dobbiamo avere maggiore qualità nell'interpretazione del sistema", ha concluso.