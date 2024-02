Salernitana, esonerato Filippo Inzaghi: al suo posto Liverani

il cambio

La dirigenza granata ha deciso la svolta tecnica: prima l'addio di Super Pippo, poi l'annuncio dell'ex allenatore di Genoa e Parma

La Salernitana cambia allenatore, giornata di doppi annunci ufficiali: Pippo Inzaghi è stato esonerato ed è stato scelto Fabio Liverani come sostituto. La sconfitta interna contro l'Empoli rende particolarmente complicata la corsa per restare in Serie A del nuovo allenatore: sei i punti di distacco dalla zona salvezza. Liverani ha firmato un contratto con il club granata fino a giugno con opzione per un'altra stagione in caso di salvezza. La sua ultima avventura risale al 2022 col Cagliari, in Serie B.

Due successi, quattro pareggi e dieci sconfitte nelle sedici partite di Serie A disputate dopo l'addio a Paulo Sousa. Prevedibile, dopo la rivoluzione di mercato di gennaio di Sabatini, che Inzaghi potesse essere allontanato come già successo nella formula vincente del 2022: esonero di Colantuono, arrivi massicci a inizio anno e, soprattutto, panchina affidata a Nicola, protagonista, come spesso gli capita, di una salvezza miracolosa. La scelta per il post-Inzaghi è caduta su Liverani, rimasto a riposo per tutto il 2023 e a caccia del riscatto dopo la deludente avventura col Cagliari di Giulini in cadetteria.

Il nuovo allenatore è un vecchio pupillo di Sabatini, già dai tempi in cui giocava. Lo volle con sé al Perugia, acquistandolo dalla Carrarese. Nell’esperienza a Palermo, Liverani fu il primo acquisto dell’uomo mercato. Sedici anni dopo è nuovamente Sabatini a far ritrovare una panchina all’ex centrocampista.

IL COMUNICATO SU LIVERANI

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Fabio Liverani e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra.

IL COMUNICATO SU INZAGHI

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.