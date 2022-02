Salernitana, ufficiale il "colpo" Perotti: contratto fino a giugno

regina del mercato

Annunciato l'ex romanista, che avrà la maglia numero 88 e che è l’acquisto numero 11 del mercato invernale del neo ds dei campani Sabatini

E anche l'undicesimo acquisto è ufficiale: la Salernitana, indiscussa regina di questo mercato invernale, ha annunciato Diego Perotti. L'attaccante argentino, ex Roma e Genoa, ha firmato un contratto fino a giugno e indosserà la maglia numero 88, come reso nota dalla società di Iervolino. twitter

Perotti, classe '88, era svincolato dopo l'ultima esperienza in Turchia con il Fenerbahce. E' l'undicesimo acquisto del neo ds della Salernitana Walter Sabatini, che ha letteralmente rivoluzionato la rosa a disposizione di mister Colantuono con un sontuoso mercato di gennaio alla ricerca, nella seconda parte di stagione, di una miracolosa salvezza (i campani attualmente sono ultimi con 10 punti, a 3 lunghezze dal Genoa e a 7 dal Cagliari).

Prima di Perotti, infatti, la Salernitana aveva già annunciato il portiere Luigi Sepe, i difensori Dragusin (in prestito dalla Juve) e l'ex Roma Federico Fazio, un altro difensore come Pasquale Mazzocchi, il nuovo numero 10 Simone Verdi, il classe ‘99 Mikael Filipe Viana de Sousa, Lys Mousset, il centrocampista ex Genoa Radovanovic, Éderson José dos Santos Lourenço da Silva ed Emil Bohinen.

