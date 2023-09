Salernitana, striscione contro Dia: "Scendi in campo e fai il tuo dovere!"

© Getty Images

Il caso Dia tiene ancora banco a Salerno dopo la decisione del club di tagliargli lo stipendio per il suo mancato rientro motivato da "problemi personali". E i tifosi granata non hanno usato giri di parole per esprimere la loro rabbia per il comportamento tenuto dall'attaccante, ancora in Francia dopo l'infortunio rimediato in nazionale. "Il calcio moderno non ha più miti o bandiere - si legge su uno striscione esposto dagli ultrà all'esterno dell'Arechi e pubblicato da Orazio Accomando sul suo profilo Twitter - Dia scendi in campo e fai il tuo dovere!".