Salernitana, Sousa: "In campo come una famiglia per rendere orgogliosi i nostri tifosi"

SALERNITANA

"Contro l'Inter dobbiamo dimostrare di avere grande fame di risultato per poterlo ottenere"

© ipp Paulo Sousa carica l'ambiente alla vigilia del match di campionato delal Salernitana contro l'Inter. "Vogliamo e dobbiamo entrare in campo come una famiglia, tenendo ben a mente l'importanza dei nostri tifosi all'interno della nostra famiglia - ha spiegato il tecnico -. Dobbiamo essere uniti dall'inizio alla fine cercando di renderli orgogliosi con il nostro impegno come abbiamo dimostrato nella maggioranza delle nostre partite". "Vogliamo sentire l'orgoglio della nostra gente e della nostra città e ritornare a conquistare punti", ha aggiunto.

"Domani affrontiamo una delle squadre migliori in Italia che lo scorso anno ha raggiunto anche la finale di Champions e quest'anno ha ulteriormente migliorato la rosa. Simone Inzaghi sta facendo un grande lavoro da diversi anni e sta ottenendo risultati importanti - ha proseguito Sousa -. L'Inter è una squadra di grande continuita' di gioco e con molta qualità individuale, servirà disponibilità fisica e concentrazione per rimanere in gara tutta la partita. Dobbiamo dimostrare di avere grande fame di risultato per poterlo ottenere".

L'allenatore portoghese, la cui panchina è in bilico dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro l'Empoli, ha ammesso che "siamo insieme da ventiquattro partite e in questo periodo siamo riusciti a conquistare risultati importanti per il nostro club come il mantenimento della Serie A. Tutto questo ha fatto sì che le aspettative aumentassero ed è normale che dopo il modo in cui ci siamo salvati lo scorso anno e la qualità presentata nel nostro percorso all'esterno ci siano sollecitazioni ad avere continuita' di prestazione e risultati - ha concluso - Partite meno riuscite possono esserci nell'arco di una stagione ma il coraggio e l'ambizione di vincerle non puo' mai mancare".