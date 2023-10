Salernitana, Pippo Inzaghi in pole per la panchina se salta Sousa: incontro col club a Milano

ore contate

Il tecnico portoghese ha le ore contate, col presidente Iervolino che starebbe riflettendo sull'esonero. Pronto Pippo Inzaghi

Sembra ormai essere giunta al capolinea l'esperienza alla Salernitana di Paulo Sousa, il cui avvio di campionato complicato e la netta sconfitta contro il Monza potrebbero aver aiutato a sentenziarne l'esonero. Sono ore di riflessione in casa granata, col presidente dei campani Iervolino che starebbe valutando il ribaltone in panchina, col tecnico portoghese che potrebbe essere sollevato dall'incarico. I campani stanno già cercando il sostituto che, salvo sorprese, dovrebbe essere Pippo Inzaghi col quale il club ha già avviato i contatti a Milano. L'ex Reggina, liberatosi dopo il fallimento dei calabresi, ha incontrato la dirigenza e avrebbe mostrato la propria disponibilità, ma l'ultima parola spetterà al presidente Iervolino.

Arrivato sulla panchina della Salernitana a metà febbraio in sostituzione di Davide Nicola quando la squadra rischiava la retrocessione, Paulo Sousa ha portato i granata a una salvezza serena nello scorso campionato anche grazie a una lunga striscia di imbattibilità di 10 partite, interrotta lo scorso 8 maggio dalla sconfitta contro l'Empoli. Tutto rose e fiori fino a questo inizio di campionato shock, con soli 3 punti in 8 giornate e la vittoria non ancora conquistata che ha portato i campani ad avere ben 4 punti in meno rispetto allo scorso campionato. Sousa ha i suoi alibi, a partire dal caso Dia, ma resta il fatto che della bella squadra della passata stagione non è rimasta traccia.

Nelle ultime ore è quindi arrivata l'accelerata su Pippo Inzaghi, che svincolatosi dalla Reggina dopo l'esclusione dal campionato di B avrebbe già incontrato la società a Milano mostrando entusiasmo e interesse nel progetto della Salernitana e per ritrovare la Serie A. Ma Iervolino non vuole incappare in errori e starebbe valutando con attenzione il da farsi. Soltanto al termine della riflessione arriveranno le comunicazioni ufficiali, con Sousa che però ha più di un piede e mezzo fuori dal club.