Salernitana: inviata alla Figc la documentazione richiesta

IL NODO

Lo ha annunciato il club campano con una nota ufficiale

"L'U.S. Salernitana 1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta". Con questa breve nota il club campano ha annunciato di aver inviato alla Figc tutta la documentazione necessaria per l'approvazione del Trust che dovrà traghettare il club verso una nuova proprietà e consentire l'iscrizione alla prossima Serie A. Getty Images

Al centro della questione c'è sempre la proprietà del club (nessuno può avere due società in Serie A), in mano a Enrico Lotito e Marco Mezzaroma, rispettivamente figlio e cognato di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Nei giorni scorsi la Federcalcio aveva bocciato la proposta di trust presentata dal club campano. Al quale restava tempo fino alle 20 di oggi, sabato 3 luglio, per presentare un piano diverso e convincere la Figc. Piano che è stato presentato oggi. Ora ai tifosi campani non resta che incrociare le dita.