Saelemaekers, Rabiot, Musah e gli altri: è un Milan di trasformisti che sta dando grandi risposte ad Amorim

Si può dunque dire che Saelemaekers sia il capostipite di questo nuovo Milan dei trasformisti. Amorim l'ha spostato dal ruolo di esterno basso destro a esterno alto di sinistra. Non esattamente pochi metri. Ma non è il solo. Lo stesso sta succedendo con Rabiot, che non ha ancora giocato una partita da titolare solamente perché si è aggregato alla squadra molto tardi dopo avere smaltito le tossine del Mondiale. Anche Rabiot è diventato trequartista, con la possibilità di svariare molto sulla fascia destra. A Torino, prima giornata, le su giocate erano state decisive per la vittoria, contro il Venezia non è stato lo stesso ma la qualità si è vista e durante la stagione servirà moltissimo.