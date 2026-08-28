Serie A, Milan-Venezia 2-0: Gonçalo Ramos e un'autorete tengono in alto Amorim

È un debutto vincente quello del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, dove i rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonçalo Ramos e all'autorete di Halhal nella 2ª giornata di Serie A. Reduce dal successo contro il Torino, il Diavolo bagna con altri tre punti anche l’esordio del tecnico portoghese alla Scala del Calcio, dove a precedere il calcio d’inizio è un emozionante tributo al leggendario Franco Baresi, bandiera rossonera e dell’Italia scomparsa purtroppo lo scorso 31 luglio.



Inizia, quindi, il match e i ragazzi di Amorim mostrano subito una buona intraprendenza: Gonçalo Ramos è però poco freddo a tu per tu con Stankovic al 12’, lasciandosi ipnotizzare del serbo. Nell’area di rigore opposta è invece Maignan a bloccare il debole diagonale di Adams, lanciatosi in campo aperto dopo aver bucato centralmente la difesa rossonera, mentre al 24’ è decisivo Pavlovic nel murare il tiro di Yeboah. Dieci minuti più tardi si rinnova il duello Ramos-Stankovic e a vincerlo è ancora l’estremo difensore del Venezia, con l’attaccante portoghese che si divora poi un’altra chance sul bel cross di Chukwueze al 37’. Anche il nigeriano non è esente però da colpe, sprecando un’ottima opportunità per segnare in chiusura di primo tempo: all’intervallo regge così lo 0-0.



In avvio di ripresa è, invece, Hainaut a sfiorare il vantaggio per il Venezia, mentre Musah colpisce una clamorosa traversa al 55’ e Gonçalo Ramos fallisce l’ennesima opportunità per timbrare la sua prima rete a San Siro cinque minuti più tardi, sul cross del neoentrato Saelemaekers. Anche i veneti non rinunciano tuttavia ad attaccare e al 67’ è provvidenziale Gila su Adams, prima dell’1-0 rossonero al 69’: dopo tanti errori, Ramos trova il diagonale vincente e può così festeggiare il suo primo gol con la maglia del Milan in Serie A. Decisivo è anche l’assist del solito Saelemaekers, che all’89’ lancia pure in profondità Jashari: lo svizzero sbaglia un gol già fatto, ma la parata di Stankovic rimpalla su Halhal e finisce in rete. Si chiude così 2-0 la prima di Amorim a San Siro, con il Diavolo che sale a quota 6 punti in classifica. A zero resta invece il Venezia di Stroppa.