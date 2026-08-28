Serie A, Milan-Venezia 2-0: Gonçalo Ramos e un'autorete tengono in alto Amorim

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È un debutto vincente quello del nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro, dove i rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonçalo Ramos e all'autorete di Halhal nella 2ª giornata di Serie A. Reduce dal successo contro il Torino, il Diavolo bagna con altri tre punti anche l’esordio del tecnico portoghese alla Scala del Calcio, dove a precedere il calcio d’inizio è un emozionante tributo al leggendario Franco Baresi, bandiera rossonera e dell’Italia scomparsa purtroppo lo scorso 31 luglio.
Inizia, quindi, il match e i ragazzi di Amorim mostrano subito una buona intraprendenza: Gonçalo Ramos è però poco freddo a tu per tu con Stankovic al 12’, lasciandosi ipnotizzare del serbo. Nell’area di rigore opposta è invece Maignan a bloccare il debole diagonale di Adams, lanciatosi in campo aperto dopo aver bucato centralmente la difesa rossonera, mentre al 24’ è decisivo Pavlovic nel murare il tiro di Yeboah. Dieci minuti più tardi si rinnova il duello Ramos-Stankovic e a vincerlo è ancora l’estremo difensore del Venezia, con l’attaccante portoghese che si divora poi un’altra chance sul bel cross di Chukwueze al 37’. Anche il nigeriano non è esente però da colpe, sprecando un’ottima opportunità per segnare in chiusura di primo tempo: all’intervallo regge così lo 0-0.
In avvio di ripresa è, invece, Hainaut a sfiorare il vantaggio per il Venezia, mentre Musah colpisce una clamorosa traversa al 55’ e Gonçalo Ramos fallisce l’ennesima opportunità per timbrare la sua prima rete a San Siro cinque minuti più tardi, sul cross del neoentrato Saelemaekers. Anche i veneti non rinunciano tuttavia ad attaccare e al 67’ è provvidenziale Gila su Adams, prima dell’1-0 rossonero al 69’: dopo tanti errori, Ramos trova il diagonale vincente e può così festeggiare il suo primo gol con la maglia del Milan in Serie A. Decisivo è anche l’assist del solito Saelemaekers, che all’89’ lancia pure in profondità Jashari: lo svizzero sbaglia un gol già fatto, ma la parata di Stankovic rimpalla su Halhal e finisce in rete. Si chiude così 2-0 la prima di Amorim a San Siro, con il Diavolo che sale a quota 6 punti in classifica. A zero resta invece il Venezia di Stroppa.
IL TABELLINO
MILAN-VENEZIA 2-0
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila (87’ Gabbia), De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric (75’ Jashari), Bartesaghi (87’ Estupinan); Loftus-Cheek (59’ Saelemaekers), Cisse (59’ Rabiot); Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Diawara, F. Terracciano, Comotto, Moreira, Pulisic, Camarda. All.: Amorim
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic (45’+3’ Halhal); Hainaut, Perez (80’ Rrahmani), Busio, Basic (66’ Sohm), Haps (66’ Correia); Yeboah (80’ Lauerbach), Adams. A disp.: Grandi, Montipò, Gomes, Sagrado, Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, Okoro. All.: Stroppa
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 24’ st Ramos, 44’ st aut. Halhal
Ammoniti: Schingtienne (V), Kike Perez (V), Haps (V), Pavlovic (M)
LE STATISTICHE
Il Milan ha vinto entrambe le prime due partite stagionali di serie A per la prima volta dal 2023/24, con Stefano Pioli in panchina.
Gonçalo Ramos è il quinto attaccante ad andare a segno all'esordio casalingo con il Milan in Serie A nelle ultime 10 stagioni, dopo Olivier Giroud (doppietta il 29 agosto 2021), Álvaro Morata (17 agosto 2024), Tammy Abraham (14 settembre 2024) e Santiago Giménez (15 febbraio 2025).
Dal suo esordio in Serie A (2019/20), Alexis Saelemaekers è soltanto il quinto giocatore a prendere parte ad almeno un gol in otto stagioni del torneo, insieme ad Hakan Çalhanoglu, Piotr Zielinski, Paulo Dybala e Giacomo Raspadori.
Luka Modric (40 anni e 353 giorni) è diventato il quarto giocatore di movimento più anziano a scendere in campo da titolare in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Pietro Vierchowod con il Piacenza (41 anni e 10 giorni il 16 aprile 2000 v Perugia) Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni il 19 maggio 2007 v Udinese) e Zlatan Ibrahimovic (41 anni e 166 giorni il 18 marzo 2023 v Udinese) - entrambi quest'ultimi con il Milan.
Il Milan è la squadra contro cui il Venezia ha registrato il maggior numero di sconfitte in Serie A: 19, una in più rispetto ai ko subiti contro la Juventus.
Il Milan ha vinto due gare consecutive di Serie A solo per la quarta volta nel 2026, la prima dallo scorso marzo (2-0 v Cremonese e 1-0 v Inter in quel caso).
Considerando le ultime due gare del 2024/25 e le prime due di quello in corso, il Venezia ha perso quattro partite consecutive di Serie A per la prima volta dal novembre 2024: quattro di fila anche in quel caso, con Eusebio Di Francesco in panchina.
Il Milan ha mantenuto la porta inviolata per tre gare interne consecutive contro il Venezia in Serie A per la prima volta nella sua storia.
Gonçalo Ramos ha realizzato tre gol nelle sue ultime sei presenze casalinghe nei cinque principali campionati europei, tante marcature quante nelle sue precedenti 12 partite interne.
Con l'autorete di Redouane Halhal, il Milan torna a beneficiare di un autogol a favore in Serie A per la prima volta dal 5 maggio 2025 (Morten Frendrup del Genoa in quel caso).
Davide Bartesaghi ha tagliato il traguardo delle 50 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Milan: 43 di queste sono arrivate in Serie A, 5 in Coppa Italia e 2 in Champions League; dal suo esordio ufficiale in rossonero (2023/24), è il difensore di Serie A più giovane a raggiungere questo traguardo (29 dicembre 2005).
Ridgeciano Haps taglia il traguardo delle 100 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Venezia (52 in Serie A, 44 in Serie B e quattro in Coppa Italia); dal suo esordio con i veneti (2021/22), solo Gianluca Busio (172) e Michael Svoboda (110) hanno collezionato più match con gli Arancioneroverdi.