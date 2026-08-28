Milan, le parole di Ramos: "Mi trovo bene con questi ragazzi e vogliamo vincere. Di solito con queste occasioni faccio più di un gol"

Il Milan si gode Gonçalo Ramos, che ha bagnato il proprio esordio a San Siro con un gol dopo aver litigato con la porta per tutto il primo tempo: "Di solito se ho così tante occasioni faccio più di un gol. Vogliamo vincere ogni partita, giocare a calcio con gioia. Per me è molto facile giocare con questi ragazzi, come il mio amico Musah. Sono molto felice qua, si vede il DNA, l'impronta che stiamo dando. Porterò la squadra a mangiare fuori? Prima o poi si".