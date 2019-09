Cristiano Ronaldo non si ferma mai. All'indomani della vittoria nello sconto diretto contro il Napoli, l'attaccante portoghese della Juventus è tornato subito al lavoro. Come testimoniato da un video pubblicato su Instagram, nonostante i tre giorni di riposo concesso da Sarri, Ronaldo si è rifugiato in palestra per una sessione di esercizi agli addominali. Alle sue spalle si vede anche la compagna, Georgina Rodriguez, impegnata invece su un tapis roulant. La Juventus tornerà ad allenarsi mercoledì 4 settembre, mentre Ronaldo da domani sarà in Portogallo per gli impegni con la Nazionale portoghese.