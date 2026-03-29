Romania in ansia per Mircea Lucescu: malore in allenamento, trasportato in ospedale

Mircea Lucescu è stato colto da un malore improvviso e trasportato d'urgenza in un ospedale di Bucarest dopo essere crollato a terra durante la sessione di allenamento della Romania in vista dell'amichevole con la Slovacchia. Il tecnico ottantenne, immediatamente soccorso dallo staff medico e trasferito in ambulanza, si trova attualmente in condizioni stabili per accertamenti approfonditi, sebbene la Federcalcio rumena abbia prontamente rassicurato l'ambiente comunicando che "la situazione è stata stabilizzata grazie al rapido intervento dei sanitari". I primi esami clinici e i risultati dell'elettrocardiogramma avrebbero escluso l'ipotesi di un infarto, orientando la diagnosi verso un episodio di sincope da sforzo. Il decano degli allenatori europei rimarrà sotto osservazione per monitorare i parametri vitali, praticamente impossibile la sua presenza in panchina martedì contro la Slovacchia nella partita tra deluse dopo la sconfitta nella semifinale playoff verso i Mondiali 2026.