Altro big-match per Mariani: sarà l'arbitro di Repubblica Ceca-Danimarca

Altro match di lusso per Maurizio Mariani. Dopo aver arbitrato il match di lusso tra Real Madrid e Manchester City in Champions, il fischietto della sezione di Aprilia è stato scelto per dirigere il delicato match tra Repubblica Ceca e Danimarca, finale play-off per l'accesso ai prossimi Mondiali. In Italia Mariani ha fatto discutere in più occasioni in questa stagione. In primis per il rigore assegnato al Napoli in occasione della sfida con l'Inter su segnalazione del quarto uomo. E poi per il mancato rigore assegnato invece gli azzurri nel corso di Juve-Napoli lo scorso gennaio per il fallo su Hojlund di Bremer.