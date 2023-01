Sassuolo, Traoré va al Bournemouth: per Dionisi c'è Bajrami

MERCATO

L'ivoriano si trasferisce in Premier per 30 milioni e i neroverdi chiudono per l'albanese dell'Empoli, che dal Bologna prende Vignato

Il no di Nicolò Zaniolo al Bournemouth manda Nedim Bajrami al Sassuolo e Emanuel Vignato all'Empoli. Il giro di trequartisti tra il club inglese, quello neroverde e quello toscano sta infiammando le ultime ore di calciomercato, con le trattative che procedono spedite verso la chiusura ufficiale. Il Sassuolo, che con Traoré non aveva trovato l'accordo per il rinnovo, incasserà 30 milioni dalla cessione dell'ivoriano (gli stessi che il Bournemouth avrebbe investito su Zaniolo) e ne investirà 6 per portare in Emilia Bajrami, vecchio pallino di Dionisi che era stato trattato anche la scorsa estate.

Una perdita pesante in chiave salvezza per l'Empoli, che però è corso subito ai ripari chiudendo per Vignato del Bologna, che arriverà in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'arrivo dell'attaccante classe 2000 non dovrebbe comunque chiudere le porte a Roberto Piccoli dell'Hellas, un altro obiettivo degli azzurri per queste ultime 24 ore di mercato.

