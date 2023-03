Zaniolo: "Per la Roma ero una plusvalenza, deluso dagli ex compagni"

PAROLE DI FUOCO

L'ex giallorosso si sfoga e apre a un ritorno in Italia, con la Juve pronta a strapparlo al Galatasaray: "Non posso garantire che resterò cinque anni"

© ipp Nicolò Zaniolo ha da poco iniziato la sua avventura in Turchia, e lo ha fatto in grande stile, ma nella sua testa l'Italia resta in cima a ogni pensiero. Sia che si tratti di club, sia che si tratti di maglia azzurra. "Non garantisco che resterò al Gala. Il futuro non lo conosce nessuno. È ovvio che non posso garantire che resterò in Turchia cinque anni, ma finché sarò qui darò sempre il massimo La Nazionale? Io alle finali di Nations League vorrei esserci. Ci tengo tanto, non c’è niente di più bello che rappresentare l’Italia", ha detto alla Gazzetta.

C'è qualcuno, però, a cui Zaniolo non riserva parole dolci ed è la Roma, intesa come società, squadra e tifosi. "Potrei parlare ore di promesse non mantenute. Mi dicevano che ero una punta di diamante, invece sono sempre stato considerato solo una plusvalenza. Non c’erano solo Bournemouth e Galatasaray, ma per non aver accettato le inglesi sono m stato messo fuori e i tifosi se la sono presa con me. Alcuni mi hanno inseguito con la macchina, altri sono venuti sotto casa. Era gente arrabbiata, con cui non si poteva parlare. Sono rimasto deluso da quasi tutti. Non faccio nomi di compagni, ma dicevano che eravamo come fratelli e poi non mi hanno neppure salutato", ha accusato l'ex Inter.

Intanto, però, il suo nome resta in cima al taccuino di diverse squadre, Juventus in testa. I bianconeri, infatti, sarebbero intenzionati a farsi avanti in estate per riportarlo in Serie A. A Torino vogliono proseguire con la campagna di "nazionalizzazione" della rosa e Zaniolo viene considerato come un elemento importante su cui puntare. I contatti con il suo entourage non si sono mai interrotti e proseguiranno. La situazione societaria tiene tutto in stand-by, ma la Juve sembra intenzionata a presentare un'offerta da 30 milioni di euro per strapparlo al Galatasaray.

IL GALATASARAY: "L'ABBIAMO PAGATO LA META'"

Comunque sia, per ora Zaniolo è e resta un giocatore del Galatasaray, club che si gongola il suo gioellino. Anche per aver fatto un grande affare a livello economico. "Era stato venduto al Bournemouth per 30 milioni di euro 6 giorni prima che lo acquistassimo. L’abbiamo preso l’ultima notte. Con un contratto di 5 anni. L’abbiamo comprato per 15 milioni di euro, metà del prezzo di vendita, con la prima rata da pagare il prossimo novembre. Lo abbiamo fatto perché ha litigato con la Roma e perché alcuni tifosi lo hanno intimorito. Non avrebbe potuto giocare per 6 mesi. Il suo contratto con la Roma era in scadenza. Negli ultimi giorni del trasferimento stavamo seguendo due giocatori, o il primo cedeva all’ultimo minuto o il club del secondo (cioè la Roma, ndr) si sarebbe arreso all’ultimo momento. Abbiamo provato a prendere entrambi. Uno di loro è rimasto nel suo club. Si tratta di Ziyech che tra l’altro stava andando al Psg, non ci è riuscito per tre minuti di ritardo. L’altro giocatore era Zaniolo", ha detto il vice presidente del club, Erden Timur.