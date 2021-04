Zaniolo ci riprova: vuole essere in campo prima di fine campionato

Gli Europei ormai sono persi, ma Nicolò Zanilo non vuole chiudere la stagione senza scendere almeno una volta in campo. Il giovane centrocampista della Roma, alle prese con il recupero dall'ennesimo infortuno al ginocchio, si è sottoposto a Villa Stuart a un controllo della forza nelle gambe dopo che a inizio aprile era stato fermato precauzionalmente per evitare ricadute.