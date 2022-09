Zaniolo canta "Grazie Roma" al concerto di Venditti e De Gregori

Mini-esibizione canora a sorpresa per Nicolò Zaniolo che ieri, all'Auditorium Parco della Musica a Roma, ha cantato l'inno giallorosso durante il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. L'attaccante, col tutore al braccio sinistro per l'infortunio alla spalla, è salito sul palco e ha intonato "Grazie Roma" per la gioia dei tifosi romanisti presenti all'Auditorium. Zaniolo ha anche parlato brevemente del suo rientro in campo: "Tra due settimane, sto bene".