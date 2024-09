Zalewski chiede il reintegro: c'è la Pec dei legali. Pronta la vertenza

ROMA

Il polacco non ha intenzione di stare ancora fuori: il club giallorosso punta al rinnovo

Nicola Zalewski vuole a tutti i costi tornare a disposizione di Daniele De Rossi. Finito fuori rosa dopo il no al Galatasaray e il mancato rinnovo con la Roma (è in scadenza nel 2025), il polacco ha chiesto ufficialmente di essere reintegrato. E lo ha fatto tramite i suoi legali che hanno inviato una PEC al club capitolino sottolineando come il provvedimento sia "palesemente punitivo". Gli avvocati del classe 2002 nel dettaglio, hanno fissato anche una scadenza: domani. In caso contrario, svela Il Messaggero, Zalewski farà vertenza alla Roma chiedendo il "reintegro coattivo".

Alla finestra c'è De Rossi, che dopo aver perso Zalewski sulla fascia dovrà fare a meno pure di Saelemaekers, finito ko dopo la trasferta di Genova. In caso di rinnovo del contratto la Roma è pronta a reintegrare Zalewski: molto dipenderà anche dalla decisione dei Friedkin, arrivati nella Capitale dopo il difficile inizio di stagione con appena tre punti in quattro partite in Serie A.