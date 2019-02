Walter Sabatini: "Pastore mi imbarazza: o cambia o si dedichi ad altro"

26/02/2019

Walter Sabatini è da sempre innamorato calcisticamente di Javier Pastore , che portò in Italia ai tempi del Palermo. Ecco perché oggi ne parla in modo così duro, considerando la sin qui deludente annata del Flaco alla Roma : "Non posso vederlo così, mi imbarazza moltissimo . Lui dominava il campo e abbagliava la gente. Deve attingere alla garra, all'orgoglio argentino se ce l'ha: se no è meglio che si dedichi ad altro" .

L'ex dirigente giallorosso, oggi alla Sampdoria, ha parlato a lungo dell'argentino a Teleradiostereo: "Lui è un playmaker a tutto campo, deve stare vicino alla porta. Si sposerebbe bene con il gioco di Giampaolo ma mi fermo qui se no verrei frainteso". Ancora sulla Roma: "Sto sentendo sempre meno la squadra, tanti giocatori che avevo portato se ne sono andati. Ma la sentirò sempre come mia".



Infine, su Zaniolo: "Non sono stato io a scoprirlo, né ho aiutato a portarlo alla Roma. Sono arrivato all'Inter quando era già tutto fatto, merito di Ausilio. Come merito di Monchi averlo portato in giallorosso".