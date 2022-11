Volpato fa chiarezza sul no al Qatar: "Testa alla Roma”

SU INSTAGRAM

L'attaccante italo-australiano dopo le parole del ct dei Socceroos: "Ho letto tante speculazioni, ma ci sarà tutto il tempo di prendere la decisione più giusta"

A 18 anni ha detto 'No' ai Mondiali in Qatar con l'Australia e in molti hanno pensato che Cristian Volpato, che ha già giocato con le nazionali giovanili dell'Italia, lo abbia fatto per aspettare una convocazione con la Nazionale maggiore azzurra, ma l'attaccante della Roma classe 2003 frena sui social e dichiara di essere concentrato solo sui giallorossi: "Ho letto molte speculazioni in merito a decisioni che avrei presumibilmente preso a livello internazionale - ha scritto in una storia Instagram - La verità è che sono ancora solo all'inizio della mia carriera professionale e io sono totalmente concentrato sul continuare questo processo alla Roma".

© twitter

"Prendere qualsiasi tipo di decisione affrettata sul mio futuro a livello internazionale in questa fase iniziale, rischia di essere estremamente prematuro. Ci sarà tutto il tempo per me di prendere la decisione che sento più giusta, ma in questo momento so che il mio focus deve essere sul continuare a lavorare duro ogni giorno per migliorare ancora come giocatore. Per adesso. È tempo di concentrarsi sulla partita contro il Sassuolo!".

Contro i neroverdi Volpato sarà titolare, e se saprà mettersi in mostra come fatto nelle due partite giocate finora (un gol e un assist), magari Roberto Mancini deciderà di provare a convocare l'attaccante per l'amichevole contro l'Albania in programma il 16 novembre a Tirana.

