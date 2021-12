Un caso no-vax scuote la Roma: è titolare, stop dal 10 gennaio

Un caso no-vax scuote la Roma. Le nuove disposizioni del Governo di fronte al preoccupante aumento dei contagiati Covid prevedono infatti dal 10 gennaio l'obbligo vaccinale per gli sportivi: per scendere in campo servirà il Super Green Pass, che si ottiene sottoponendosi appunto a vaccinazione o dopo guarigione dal virus. Il giocatore giallorosso - che secondo quanto riportato dal 'Corriere della sera' edizione Roma è un titolare della formazione di José Mourinho - da quella data non potrebbe più giocare con l'entrata in vigore del nuovo decreto.