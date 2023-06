Totti: "Mourinho è un grande. Ritorno alla Roma? A chi non piacerebbe"

Si è riallacciato gli scarpini ed è stata la stella più luminosa (insieme all'altro capitano Del Piero) di Operazione Nostalgia, amichevole tra vecchie glorie della Serie A tenutasi al Paolo Mazza di Ferrara, poi Francesco Totti si è concesso ai microfoni di GOAL per parlare, inevitabilmente, della 'sua' Roma e di un possibile ritorno nelle vesti di dirigente: "Non so niente - ha chiarito - Se mi piacerebbe? A chi è che non piacerebbe stare dentro alla Roma".