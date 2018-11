Totti ai tifosi della Roma: "È stato un onore rendervi fieri di questi colori"

28/11/2018

Un tweet, con poche ma sentite parole, una specie di carezza da riservare a quel popolo che lo ha accompagnato e tifato per tutta la vita calcistica. Francesco Totti ringrazia i suo tifosi e lo fa all'indomani delle celebrazioni per il suo ingresso nella hall of fame giallorossa. Poche parole, come detto, unite a un video spettacolare ed emozionante che racchiude le sue giocate migliori e i giorni più belli con la maglia della Roma.