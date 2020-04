Taglio stipendi, Fienga: "I giocatori hanno capito davvero cos'è la Roma"

TAGLIO STIPENDI

L'emergenza coronavirus sta mettendo e metterà a dura prova i conti dei club di Serie A. E i giocatori e lo staff della Roma hanno deciso di rinunciare agli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno per far sentire concretamente il proprio sostegno. "Con la speranza di fare qualcosa che aiuti la Società a far ripartire al meglio il progetto Roma che tutti condividiamo, abbiamo deciso di fare questa proposta finanziaria", si legge in una lettera firmata da Dzeko & Co. Un gesto che ha toccato profondamente i vertici della Roma. "I giocatori e Fonseca hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo Club", ha dichiarato il CEO Guido Fienga.

Vedi anche roma Zaniolo: "Vorrei restare alla Roma a lungo e diventare una bandiera"

"Parliamo sempre dell’unità di intenti della nostra Società e, attraverso la scelta spontanea di tagliarsi lo stipendio per il resto della stagione, i giocatori, l’allenatore e il suo staff hanno dimostrato che siamo davvero tutti assieme - ha aggiunto -. Li ringraziamo per il loro magnifico gesto nei confronti dei nostri dipendenti"

Vedi anche roma Roma, Dzeko distrutto per la morte del baby-tifoso: "Sei la mia ispirazione"

LA LETTERA DEI GIOCATORI DELLA ROMA

“Scriviamo per esprimere il nostro sostegno alla Società per tutto quello che sta facendo in questo periodo al fine di superare le difficoltà create dall'emergenza Covid-19.

“Noi giocatori siamo pronti a riprendere a giocare appena sarà possibile dando il massimo per raggiungere i nostri obiettivi, ma ci rendiamo anche conto che tutto ciò non basterà a far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza in corso. Con la speranza di fare qualcosa che aiuti la Società a far ripartire al meglio il progetto Roma che tutti condividiamo, abbiamo deciso di fare questa proposta finanziaria”.

“Confermiamo inoltre tutto il nostro supporto alle iniziative della Roma e di Roma Cares per aiutare chi si trova in difficoltà a causa del virus. Forza Roma!”.