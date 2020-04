Zaniolo: "Vorrei restare alla Roma a lungo e diventare una bandiera"

L'INTERVISTA

Dopo il grave infortunio al ginocchio, Nicolò Zaniolo sta continuando il percorso di riabilitazione ed è concentrato sul presente. Nel frattempo però volge lo sguardo anche al futuro. "Vedremo quello che succederà, anche se il mio intento è quello di rimanere a lungo a Roma, perché questa squadra mi ha dato tutto e sono innamorato di questa società", ha spiegato a Sky Sport 24. "Totti per me è l'idolo di Roma, il simbolo della città. Calciatori come lui o Daniele De Rossi sono difficili da eguagliare - ha aggiunto -. Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma".

Una dichiarazione d'amore in piena regola per i colori giallorossi. Con la consapevolezza però che al momento gli sforzi vanno tutti direzionati senza distrazioni sul recupero fisico. "In questo momento non devo pensare ad altro: il mio unico obiettivo adesso deve essere quello di rientrare in campo e far divertire i tifosi", ha raccontato Zaniolo, che poi ha dedicato anche una riflessione alla pensantissima maglia numero 10 della Roma. "Prendere la maglia numero 10? - ha concluso Nicolò -No, impossibile. Il mio numero è il 22 e sono felice con quello".