Serie A, Roma-Udinese 1-0: Dzeko stende i friulani

13/04/2019 di CESARE ZANOTTO

LA PARTITA

Un anno di attesa per un gol che può valere tantissimo per la classifica e, dunque, per il destino di una squadra il cui futuro passerà inevitabilmente dall'eventuale qualificazione alla prossima Champions. Il gol di Dzeko - che in campionato all'Olimpico non segnava dal 28 aprile 2018 - risolve a Ranieri una partita non semplice e resa ancora più complicata dal diluvio abbattutosi sulla Capitale da metà primo tempo in avanti. Per i giallorossi è il secondo successo consecutivo dopo lo 0-1 in casa della Sampdoria: due vittorie sofferte e di misura, che dimostrano tutta la voglia del gruppo di conquistare qualcosa di importante.



L'Udinese di Tudor, che dal suo ritorno in Friuli non aveva ancora perso (due vittorie e un pari in tre partite), inizia con coraggio e veemenza, complice anche l'atteggiamento passivo dei padroni di casa. Okaka e Lasagna sono la coppia d'attacco, mentre De Paul parte come mezz'ala ma è l'uomo in più sulla trequarti. La Roma sta a guardare e gli ospiti ci provano: Mandragora impegna Mirante al 3', poi Lasagna ci prova con un diagonale mancino. E anche in avvio di ripresa lo spartito non cambia: Okaka e D'Alessandro spaventano Mirante tra il 49' e e il 56', mentre De Maio colpisce un palo di testa al 57'.



La Roma, dopo un'ora di attesa, rompe però gli indugi e inizia ad aggredire forte in ogni zona del campo. Florenzi e Pellegrini, entrati a inizio secondo tempo, guidano l'assalto e si inizia a giocare in una sola metà campo. Cristante e Dzeko pungono di testa, poi è proprio il bosniaco a sbloccare la sfida con una zampata di destro al minuto 67. Un gol da centravanti di razza su assist di El Shaarawy: la coppia che aveva litigato a Frosinone si riconcilia nel modo migliore possibile.