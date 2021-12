Serie A, Roma-Spezia 2-0: Smalling e Ibanez stendono Thiago Motta, Mou torna alla vittoria

ROMA-SPEZIA 2-0

I giallorossi si impongono in casa e raggiungono la Juventus in classifica, momento nero dei liguri con un punto nelle ultime cinque partite

La Roma si rialza dopo due sconfitte consecutive e supera 2-0 lo Spezia in casa nell’ultima partita della diciassettesima giornata di Serie A. Sono Smalling al 6’ e Ibanez al 56’, entrambi su azione di calcio d’angolo, a regalare la vittoria che proietta i giallorossi di Mourinho al sesto posto con 28 punti al pari della Juventus. Per la squadra di Thiago Motta invece quinto match di fila senza vincere e quartultimo posto in classifica. Smalling-Ibanez, la Roma piega lo Spezia Getty Images

LA PARTITA

La Roma torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e si porta al sesto posto con 28 punti al pari della Juventus, lo Spezia invece non vince da cinque partite (quattro ko e un pari) e viene risucchiato nelle zone pericolose della classifica. Pronti via ed è Smalling, che si sta riprendendo al meglio dopo una lunga serie di infortuni, a sbloccare il match dopo appena sei minuti: calcio d’angolo, sponda di Abraham e il difensore gira di testa in gol a due passi dalla porta. Per l’inglese è un ritorno al gol in Serie A dopo ben 502 giorni. La Roma è in fiducia e riparte subito in cerca del raddoppio, al 25’ ancora Abraham in versione assist man libera Vina con un colpo di tacco ma Provedel chiude lo specchio della porta. Al 32’ l’attaccante inglese, particolarmente ispirato, prova un colpo “alla Ibrahimovic” ma la sua rovesciata colpisce il pallone solo di striscio. A questo punto arriva la reazione dello Spezia, ma Rui Patricio è attento a tu per tu con Reca, allora all’ultimo secondo del primo tempo c’è l’ennesima occasione per Abraham: su cross di Mkhitaryan il colpo di petto del numero 9 finisce però sulla traversa (quinto legno in questo campionato per il britannico), poi sulla seconda ribattuta di Veretout la palla finisce tra petto e braccio di Nikolaou prima di essere salvata sulla linea di porta. Niente rigore e le squadre vanno negli spogliatoi.

Nella ripresa lo Spezia prova subito il colpo ma Manaj prima spara alto e poi è debole quando tira da posizione defilata. Al minuto 56’ la Roma colpisce allora per la seconda volta, ancora su calcio d’angolo, questa volta con Ibanez che irrompe di testa nella distratta difesa ligure. Sono gli episodi a condannare lo Spezia, la squadra di Thiago Motta però non si fa scoraggiare e anzi al 62’ accorcia le distanze con Manaj: l’attaccante è però in fuorigioco, il Var accorre in aiuto agli uomini di Mourinho e il vantaggio resta doppio. Lo Spezia non molla e recrimina per un mancato rosso diretto a Kumbulla, che entra duro su Agudelo col piede a martello, ma ancora il Var grazia la Roma. I ritmi della partita a questo punto si abbassano, Abraham prova a infilare Provedel con un tocco di prima ma il portiere è attento con il riflesso di piede al 75’. Tre minuti dopo grande occasione per lo Spezia ma Manaj è ancora in fuorigioco in mischia quando Rui Patricio salva su di lui e poi Gyasi spara fuori a porta vuota, poi è impreciso il colpo di testa di Amian all’82’. All’ultimo secondo, arriva infine la clamorosa espulsione per il giovanissimo talento giallorosso Felix Afena-Gyan: il classe 2003, già ammonito, va in rete dopo aver controllato col braccio e esulta beccandosi il secondo giallo tra le proteste di Mourinho e del pubblico.



LE PAGELLE

Smalling 7 – Leader della Roma al di là del gol: comanda in difesa dando sicurezza a tutto il reparto, stringe i denti nonostante un fastidio fisico prima di uscire

Mkhitaryan 6,5 – Tutte le azioni più pericolose passano da lui, palleggia a centrocampo ed è tra quelli che saltano più spesso l’uomo creando superiorità numerica

Abraham 7 – Sfortunato sull’ennesimo legno della stagione (il settimo totale tra campionato e coppe), gioca per i compagni e sfiora anche la rete

Provedel 6 – Incolpevole sui gol, attento in uscita e bravo di riflesso quando salva su Abraham nella ripresa

Gyasi 5 – Una spina nel fianco quando attacca sulla fascia con la sua velocità, ma carente e distratto quando deve impostare o aiutare in fase difensiva

Manaj 6,5 – E’ il più pericoloso dei suoi, si muove a tutto campo con grande sacrifico, manca di precisione se deve concludere e quando va in gol la rete è annullata



IL TABELLINO

ROMA-SPEZIA 2-0

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6,5, Ibanez 6,5, Smalling 7 (19’ st Diawara 6), Kumbulla 5,5, Karsdorp 5,5, Veretout 6 (48’ st Bove sv), Cristante 6, Mkhitaryan 6,5, Vina 6,5, Mayoral 5,5 (19’ st Afena-Gyan 5,5), Abraham 7. A disp.: Fuzato, Boer, Calafiori, Darboe, Ndiaye, Shomurodov, Villar, Zalwski. All. Mourinho 6

SPEZIA (3-5-2): Provedel 6, Amian 6, Erlic 5, Nikolaou 5, Gyasi 5, Kovalenko 5 (8’ st Agudelo 7), Sala sv (17’ pt Kiwior 5,5), Maggiore 5,5 (8’ st Bastoni 6), Reca 6, Strelec 5,5 (9’ st Verde 6,5), Manaj 6,5. A disp.: Zoet, Zovko, Bertola, Colley, Ferrer, Hristov, Nguiamba, Sher. All. Thiago Motta 6

Arbitro: Prontera

Marcatori: 6’ pt Smalling, 11’ st Ibanez

Ammoniti: Vina, Kumbulla, Gyasi

Espulsi: Afena-Gyan



LE STATISTICHE

- Per la prima volta da quando Opta raccoglie il dato (dal 2004/05) un giocatore inglese (Smalling) ha segnato con assist di un altro giocatore inglese (Abraham) in Serie A.

- Era da marzo 2020 che la Roma non segnava due gol di testa nello stesso match di Serie A, v Cagliari in quel caso.

- L'ultima volta che la Roma aveva segnato con due difensori diversi nello stesso match di Serie A risaliva al luglio 2020 v SPAL: Aleksandar Kolarov e Bruno Peres in quel caso.

- Nessun giocatore ha colpito più legni di Tammy Abraham nei maggiori cinque campionati europei in tutte le competizioni nel 2021/22 (sette come Lionel Messi e Bryan Mbuemo).

- Nessuna squadra ha subito più gol dello Spezia da situazione di calcio piazzato nella Serie A in corso (13 come il Cagliari).

- Era da luglio 2020 che Chris Smalling non trovava la rete in Serie A (gol fuori casa contro il Torino).

- Tutte le 4 reti di Chris Smalling in Serie A sono state messe a segno su sviluppi di corner. Inoltre, gli ultimi tre dei quattro gol siglati da Chris Smalling nella massima serie sono stati realizzati di testa.

- Tutti e i tre gol realizzati da Roger Ibañez in questa Serie A sono arrivati di testa e sugli sviluppi da corner.

- Tutti e tre gli assist di Tammy Abraham in Serie A sono arrivati in gare casalinghe.

- L'ultima volta che la Roma aveva segnato nei primi 6 minuti di gioco in Serie A risaliva allo scorso aprile v Torino (gol di Mayoral al 3' in quel caso).

- Solo Genoa e Empoli (sette entrambe) hanno subito più gol dello Spezia nei primi 15 minuti di gioco nella Serie A in corso (sei).

- La Roma in tutte le gare casalinghe di questa Serie A in cui è andata avanti nel punteggio ha sempre vinto (sei compresa quest’ultima).