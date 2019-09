Serie A: Lecce-Roma 0-1, Dzeko risolleva i giallorossi

LECCE-ROMA 0-1

di

ANDREA GHISLANDI

Nella 6a giornata di Serie A, la Roma batte 1-0 il Lecce e riscatta la sconfitta casalinga contro l'Atalanta. Al Via del Mare, dopo un primo tempo all'insegna dell'quilibrio, la squadra di Fonseca prende saldamente le redini del match nella ripresa e trova il gol-vittoria con un colpo di testa di Dzeko al 56' su assist di Mkhitaryan. Nel finale Gabriel para un rigore a Kolarov (80'), mentre Pau Lopez non corre mai seri pericoli. Alla Roma basta Dzeko lapresse

LA PARTITA

Riscatto doveva essere e riscatto è stato, nonostante la solita mancanza di continuità nei 90 minuti. La Roma si lascia alle spalle la sconfitta contro l'Atalanta e lo fa grazie a un secondo tempo alla grande, dopo che nel primo i salentini avevano risposto colpo su colpo ai giallorossi, pericolosi soprattutto nelle palle da fermo ma troppo esposti alle ripartenze dei padroni di casa, grazie alle accelerazioni di Falco. Ben per Florenzi e compagni che Mancosu in azione non ha la stessa precisione dagli 11 metri, mentre Babacar ha lavorato tanto per la squadra, ma è stato completamente assente in fase di conclusione.

Fonseca deve per benino aver strigliato suoi, che sono scesi in campo nella ripresa con un atteggiamento molto più propositivo tanto che i padroni di casa non hanno in pratica superato la metà campo nel primo quarto d'ora. Mkhitaryan, prima si divora un gol facile su assist di Dzeko, poi ricambia il favore regalando al compagno il pallone del gol-vittoria: il colpo di testa del bosniaco è forte, ma la sensazione è che Gabriel avrebbe potuto fare qualcosa in più. Liverani, ancora a secco di punti al Via del Mare, si gioca una dopo l'altra le carte Shakhov, Imbula e La Mantia, ma Pau Lopez non corre particolari pericoli. E' così la Roma che può chiudere la gara, ma Gabriel ipnotizza Kolarov dal dischetto: il terzino serbo non sbagliava un rigore in Serie A dal marzo 2010, per fortuna senza conseguenze negative.

LE PAGELLE

Gabriel 5,5 - Para nel finale il rigore a Kolarov, ma prima tra uscite e parate esteticamente rivedibili non trasmette mai sicurezza al reparto. Sul colpo di testa di Dzeko poteva fare un po' meglio.

Mancosu 6 - E' quello che tira di più verso Pau Lopez, ma gli manca un po' di precisione. Liverani lo toglie dopo qualche minuto nella ripresa probabilmente per problemi fisici.

Falco 6,5 - Se nel primo tempo il Lecce gioca alla pari della Roma è soprattutto merito delle sue accelerazioni e delle sue giocate. Cala, come il resto della squadra, nel secondo.

Dzeko 7 - Non sembra in giornata, anche perché gli arrivano ben pochi palloni giocabili. Ma anche al Via del Mare si conferma bomber implacabile, con il colpo di testa che abbatte il muro salentino. Nel finale si procura anche il rigore.

Mkhitaryan 6,5 - Gara in chiaro-scuro quella del trequartista armeno, che si mangia un gol ma poi si riscatta con l'assist per Dzeko.

Kluivert 6,5 - E' una spina costante nella retroguardia del Lecce, l'unico a saltare l'uomo in velocità. Da un suo recupero nasce il gol di Dzeko, ma le belle iniziative sono tante.

IL TABELLINO

LECCE-ROMA 0-1

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 5,5; Rispoli 5,5, Rossettini 5,5, Lucioni 5, Calderoni 5,5; Majer 5, Tachtsidis 5,5 (18' st Imbula 6), Petriccione 6; Mancosu 6 (7' st Shakhov 6); Falco 6,5, Babacar 6 (30' st La Mantia 5,5). A disp.: Vigorito, Benzar, Vera, Riccardi, Gallo, Dubickas, Lo Faso, Meccariello, Bieve. All.: Liverani 5,5

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6 (32' st Spinazzola sv), Smalling 6, Mancini 6, Kolarov 5; Veretout 6, Diawara 5,5; Kluivert 6,5, Pellegrini 6,5 (26' st Zaniolo 6,5), Mkhitaryan 6,5 (40' st Cristante sv); Dzeko 7. A disp.: Fuzato, Mirante, Fazio, Juan Jesus, Santon, Antonucci, Pastore, Kalinic. All.: Fonseca 6,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 11' st Dzeko (R)

Ammoniti: Pellegrini (R), Mkhitaryan (R), Smalling (R), Lucioni (L), Majer (L), Cristante (R)

Espulsi: -

Note: Al 35' st Gabriel para un rigore a Kolarov

LE STATISTICHE

• La Roma ha vinto sette delle ultime otto sfide contro il Lecce in Serie A (1P); il match odierno è l’unico del parziale in cui i giallorossi hanno realizzato meno di due gol.

• La Roma ha collezionato due successi esterni di fila per la prima volta dallo scorso febbraio in Serie A, anche in quel caso contro una neo promossa (3-2 vs Frosinone).

• Il Lecce ha perso le prime tre partite casalinghe di questo campionato: nella loro storia in Serie A, i salentini avevano subito un KO nelle prime tre gare interne in sole altre due occasioni (nel 2011/12 e nel 1997/98).

• Edin Dzeko ha realizzato 18 gol in 22 partite di Serie A contro un’avversaria neopromossa.

• Edin Dzeko ha realizzato quattro gol in questo campionato, lo stesso numero di reti realizzate dal bosniaco nello scorso campionato nelle sue prime 17 presenze.

• Henrikh Mkhitaryan ha partecipato a due gol (una rete, un assist) nelle sue prime quattro presenze con la Roma in Serie A.

• Kolarov non sbagliava un calcio di rigore in Serie A da marzo 2010; anche in quel caso l’errore arrivò contro una squadra pugliese, il Bari, quando vestiva la maglia della Lazio.

• Alessandro Florenzi ha collezionato la sua 50ª presenza da capitano della Roma dal primo minuto in tutte le competizioni.

• Aleksandar Kolarov ha collezionato la sua 50ª vittoria con la maglia della Roma in tutte le competizioni.