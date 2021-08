Roma, Zaniolo torna al gol 400 giorni dopo: “È un nuovo inizio”

SU TWITTER

Il club lo celebra con un post su Twitter pubblicando un comunicato che ricalca il famoso fax con cui Michael Jordan comunicò al mondo intero la scelta di tornare a giocare a pallacanestro: “I’m back”

“I’m back”: Nicolò Zaniolo come Micheal Jordan. Con una pubblicazione immediata (proprio come accade nel marzo del 1995), la Roma comunica, ricalcando nello stile e nella distribuzione delle parole il famoso fax con cui l’americano comunicò al mondo intero la scelta di tornare a giocare a pallacanestro, che Nicolò Zaniolo è tornato. Il talento giallorosso contro il Trabzonspor ha ritrovato il gol che gli mancava dal 22 luglio 2020, davanti ai suoi tifosi, e si è commosso.

La fine dell'incubo, l'inizio della sua rinascita: “Stasera sono felicissimo, è un nuovo inizio – ha detto dopo la gara dell’Olimpico coi turchi - ci tenevo a giocare perché mi sono già riposato troppo in questi ultimi mesi, voglio stare in campo ogni volta che posso”.

Subito dopo aver messo il pallone in porta Nicolò, che oggi tornerà anche tra i convocati di Mancini, si è accasciato a terra visibilmente commosso: “Ho pensato a tante cose, a tutto il percorso che ho fatto, ai momenti in cui ero in tribuna a guardare i miei compagni, mi sono passate tante cose in testa. Sono felicissimo e stasera penso davvero sia un nuovo inizio, ringrazio chi mi è stato vicino nei giorni più bui, dovrò ringraziare staff, mister, società, tifosi”.

A proposito del mister, il rapporto con José Mourinho è già… speciale: “Mi ha dato una carica incredibile sin dal primo giorno, è un tecnico fantastico, ci mette in testa ogni giorno la mentalità vincente. Quando sei in difficoltà e vedi Mourinho hai una carica in più, così come vedere questi tifosi”.

Zaniolo is back, Mourinho se lo gode già e anche Mancini se lo godrà presto: “Ho letto che c’è questa possibilità e sono felicissimo perché vestire la maglia dell’Italia da campione d’Europa in carica è bellissimo, fa bene per la mia autostima. Sono felicissimo e non vedo l’ora di raggiungere i miei compagni in Nazionale”.

Vedi anche conference league Conference League, Roma-Trabzonspor 3-0: giallorossi alla fase a gironi