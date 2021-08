Conference League, Roma-Trabzonspor 3-0: giallorossi alla fase a gironi

CONFERENCE

Facile 3-0 dei giallorossi, in gol con Cristante, Zaniolo ed el Shaarawy

La Roma si qualifica alla fase a gironi della prima storica edizione della Conference League. All’Olimpico la formazione di José Mourinho, reduce dalla vittoria in trasferta all’andata per 2-1 di sette giorni fa, supera il turno preliminare vincendo anche il match di ritorno contro il Trabzonspor: 3-0 il risultato finale. Giallorossi che sbloccano al 20’ con Cristante e che chiudono i conti con Zaniolo, in lacrime per la rete, (65’) ed El Shaarawy (84’). Venerdì il sorteggio.

MOURINHO: "QUESTA E' LA GIUSTA MENTALITA'"

Ovviamente soddisfatto José Mourinho a fine gara: "Cosa mi è piaciuto? Mentalità, risultato e una volta in più empatia, anche se in qualche momento la squadra ha avuto qualche difficoltà perché l'avversario era bravo, la gente capisce che c'è uno spirito giusto. E' un peccato che il Trabzonspor non giochi nel girone di Conference, perché hanno qualità da Europa League. Se all'inizio del secondo tempo Rui Patricio non fa quella parata strepitosa la partita può cambiare. Il risultato è troppo pesante. E' molto importante saper giocare quando si è in difficoltà ed è importante avere un portiere come Rui, perché la sua parata ha permesso alla squadra di resistere in un momento di difficoltà".

E ancora: "Il gol di Zaniolo? Gli ho chiesto se aveva bisogno di due giorni di vacanza e mi ha detto di no. Ovviamente non giocherà domenica (è squalificato, ndr), ma ha detto di voler venire con la squadra anche se non può giocare".

LA PARTITA

La Roma centra ufficialmente il primo obiettivo della sua stagione, accedendo alla fase a gironi di Conference League, nel cui sorteggio di domani, venerdì 27 agosto, sarà testa di serie. Dopo il 2-1 a Trebisonda, il Trabzonspor viene steso anche allo stadio Olimpico, questa volta per 3-0.

Come promesso, niente turnover per Mourinho, che conferma la stessa formazione che ha battuto la Fiorentina. Al 7’ il tentativo a giro dal limite dell’area di Cornelius termina lontano dalla porta, per la prima conclusione del match. L’occasione per la formazione turca non spaventa i giallorossi, che passano in vantaggio al 20’: fuga sulla destra di Karsdorp, che va a rimorchio per Cristante, il quale incrocia il destro dai 25 metri e il pallone s’insacca all’angolino. Cakir rimane immobile. Poco dopo il tacco di Abraham trova l’inserimento di Pellegrini, che però viene chiuso sul più bello. Lo stesso capitano sfiora il raddoppio in un paio di circostanze ravvicinate e sempre ispirato da Karsdorp, ma prima Cakir e poi una mira leggermente imprecisa gli negano la gioia del gol.

Brivido per la Roma a inizio ripresa: Vitor Hugo svetta altissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Rui Patricio, con un gran riflesso, riesce a opporsi a mano aperta. Sul fronte opposto, Abraham colpisce in pieno il palo di testa sul cross con il contagiri di Karsdorp. Il portiere giallorosso si ripete al 63’ sulla conclusione al volo di Hamsik, salvando così il risultato. Risultato che viene messo in cassaforte appena due minuti più tardi: inserimento di Zaniolo, che controlla di petto a eludere la diagonale di Trondsen e in allungo supera Cakir sotto le gambe. I minuti finali trascorrono sereni fino al definitivo 3-0 siglato dal subentrato El Shaarawy con un destro a giro nell’angolino. A settembre comincerà la stagione europea ufficiale della Roma.



IL TABELLINO

ROMA-TRABZONSPOR 3-0

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 7; Karsdorp 7, Mancini 6,5, Ibañez 6,5, Viña 6,5; Cristante 7, Veretout 6,5 (34’ st Villar 6); Zaniolo 7 (34’ st El Shaarawy 7), Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6,5 (28’ st Pérez 6,5); Abraham 6,5 (20’ st Shomurodov 6). A disp.: Boer, Fuzato, Calafiori, Mayoral, Kumbulla, Diawara, Bove, Darboe. All.: Mourinho 6,5

Trabzonspor (4-3-3): Cakir 6; Bruno Peres 6,5 (27’ st Asan 6), Edgar Ie 5,5, Vitor Hugo 6,5, Trondsen 6 (27’ st Koybasi 6); Bakasetas 5,5, Siopis 5,5 (22’ st Sari 6), Hamsik 6; Gervinho 5,5 (1’ st Omur 6), Cornelius 6 (20’ Djaniny 5,5), Nwakaeme 6. A disp.: Kardeşler, Turkmen, Ozdemir, Koita, Malli, Parmak, Kaplan. All.: Avci 5,5

Arbitro: Jovanovic

Marcatori: 20’ Cristante (R), 20’ st Zaniolo (R), 39’ st El Shaarawy (R)

Ammoniti: Veretout (R), Siopis (T), Edgar Ie (T), Mancini (R), Djaniny (T)

LE STATISTICHE

• La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 13 partite casalinghe in competizioni europee (9V, 4N), solo due volte nella sua storia in competizioni UEFA ha fatto meglio in gare interne: 15 nel 1998 e 14 nel 2008.

• Negli ultimi 30 anni solo due allenatori della Roma hanno vinto tutte le prime tre gare ufficiali alla guida della Roma: José Mourinho nel 2021 e Rudi García nel 2013.

• 15° gol di Nicolò Zaniolo con la Roma in tutte le competizioni, l’ultimo risaliva al 22 luglio 2020 v SPAL in Serie A.

• 11 dei 15 gol di Nicolò Zaniolo con la Roma in tutte le competizioni sono stati realizzati allo stadio Olimpico.

• La Roma ha vinto cinque partite casalinghe di fila in tutte le competizioni per la prima volta da dicembre 2017 (sette in quel caso).

• Bryan Cristante ha segnato otto gol con la maglia della Roma in tutte le competizioni, due di questi sono arrivati in competizioni europee – proprio i due più recenti (l’altro v Manchester United a maggio in Europa League).

• La Roma è sempre andata in vantaggio nelle prime tre gare ufficiali di questa stagione ed il primo gol del match è sempre stato realizzato da un centrocampista: Pellegrini nel match d’andata v Trabzonspor, Mkhitaryan v Fiorentina in Serie A e questa sera Cristante.

• La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro gare interne in tutte le competizioni, tante quante nelle precedenti nove.