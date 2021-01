Roma, Zaniolo positivo al Covid: "Sto bene, spero di tornare il prima possibile"

QUI ROMA

Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Covid-19. Il jolly della Roma, sempre fuori per infortunio ma anche lui costantemente monitorato come i compagni, lo ha annunciato sui suoi profili social, rassicurando tutti i suoi follower di stare bene e ribadendo la sua volontà di rientrare in campo: "Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile - ha scritto su Instagram -, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa".

La positività di Zaniolo non suscita particolari apprensioni in casa Roma: il calciatore infatti non faceva parte del gruppo squadra e, pertanto, i compagni non dovranno sottostare al protocollo che impone l'isolamento e l'ingresso nella cosiddetta "bolla".