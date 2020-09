Roma, Zaniolo: "Grazie a tutti per il supporto, tornerò presto"

DOPO L'INFORTUNIO

Subito dopo la terribile diagnosi, che lo costringerà a un nuovo lungo stop dopo la rottura del crociato del ginocchio destro di gennaio, Nicolò Zaniolo ha ringraziato tutti su Instagram. "Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto... tornerò presto!".

A soli 21 anni, Zaniolo deve affrontare un altro lungo calvario, dopo che si era infortunato nel corso di Roma-Juventus a inizio anno, quandoil ginocchio destro aveva ceduto dopo una splendida iniziativa personale con una serie di dribbling agli avversari. Ancora una volta il ginocchio, questa volta il sinistro, ha fatto crac in un contrasto banale con Van de Beek e per il romanista la stagione che deve ancora cominciare e che porterà all'Europeo si fa già in salita. Se tutto andrà bene, il ritorno in campo avverrà a marzo, giusto in tempo per il rush finale e per trovare la giusta condizione in vista dell'appuntamento più importante.

ZANIOLO: "TORNERO' PRESTO"