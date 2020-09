Roma, per Zaniolo rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro

Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Nicolò Zaniolo. La conferma, purtroppo, è arrivata questa mattina da Villa Stuart a Roma dove il giocatore giallorosso si è recato per farsi visitare dal dottor Mariani e fare così chiarezza sull'entità dell'infortunio patito ieri sera nel primo tempo del match di Nations League tra l'Olanda e la Nazionale di Mancini. Rientrato in Italia nella notte da Amsterdam, il gioiellino giallorosso è arrivato presso la clinica romana accompagnato dalla fidanzata. Leggermente claudicante ma senza stampelle, Zaniolo al suo arrivo non aveva rilasciato alcuna dichiarazione, visibilmente provato dalla preoccupazione. Timori confermati poi dai test clinici effettuati in clinica: già fissata per domani l'operazione per la ricostruzione del legamento. Per rivederlo in campo ci vorranno non meno di sei mesi.



IL COMUNICATO DELLA ROMA "Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto a intervento chirurgico".