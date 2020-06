Roma, Zaniolo corre verso il rientro: in campo a luglio?

ROMA

Adesso si inizia a fare sul serio, l’obiettivo è il finale di stagione e Nicolò Zaniolo è più vicino che mai. Il rientro con il gruppo Roma slitta a settimana prossima solo perché il numero 22 giallorosso mercoledì si sottoporrà a un piccolo intervento al naso per respirare meglio, non invasivo, che prevede però 2-3 giorni di stop. Dopo circa un mese di sedute individuali tra scatti, test al ginocchio e prove di resistenza, tutto sembra quindi andare nel verso giusto. Roma, bilancio in rosso ma Zaniolo resta

Impossibile pensarlo nei giorni dell’infortunio, gravissimo, del 12 gennaio scorso. Rottura del legamento crociato destro contro la Juventus che aveva portato lacrime e disperazione alla sola idea di dover rinunciare al finale di stagione e all’Europeo. Invece, ora, la sorte ha girato dalla parte di Zaniolo e il centrocampista potrebbe diventare una pedina fondamentale per Fonseca per chiudere bene il campionato. Obiettivo luglio, a questo punto, magari per lasciare la firma sulla qualificazione alla prossima Champions per poi concentrarsi sull’Europa League ad agosto. Inimmaginabile fino a poco tempo fa.