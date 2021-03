Roma, Zaniolo corre verso il recupero: convocato per l’Atalanta?

ROMA

Il centrocampista sta recuperando dal gravissimo infortunio al crociato di settembre, a metà aprile un test con la Primavera: Mancini incrocia le dita

Quando torna Nicolò Zaniolo? Il centrocampista della Roma sta recuperando dalla nuova rottura del crociato patita durante la gara di settembre tra Olanda e Italia e la buona notizia è che è quasi pronto. Il centrocampista giallorosso si allena a Trigoria con un personal trainer e mette nel mirino la data del 25 marzo, quando partirà per la visita decisiva con il professor Fink che lo ha operato a settembre. Se il controllo andrà bene, il chirurgo dovrebbe autorizzarlo a ricominciare a lavorare in gruppo, poi è prevista una partita con la Primavera (Roma-Fiorentina del 10 aprile) e successivamente la prima convocazione di Fonseca, che potrebbe portarlo in panchina il 18 contro il Torino o il 21 per lo scontro diretto contro l’Atalanta. Chiara Nasti annuncia il rientro di Zaniolo: “Manca poco, go amore mio"





























































































































Ultime gallery Vedi tutte

La Roma potrebbe così avere il proprio gioiello a disposizione per lo scorcio decisivo della stagione, quando i giallorossi si giocheranno l’accesso alla prossima Champions e forse anche la possibilità di vincere l’Europa League. Un’ottima notizia per tutti i tifosi capitolini e anche per Roberto Mancini, che osserva con attenzione l’evolversi della situazione e spera di poter fare affidamento su Zaniolo per Euro 2020.