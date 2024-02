Roma, ecco il colpo per De Rossi: Baldanzi è ufficiale 

Il mercato giallorosso

Il giovane trequartista arriva dall'Empoli per 15 milioni. E Kumbulla saluta: "Non dimenticherò mai le emozioni provate qui"

© ansa Tommaso Baldanzi è ufficialmente un giocatore della Roma. Il nuovo allenatore De Rossi può così contare su un rinforzo notevole, di qualità e "futuribile". Il 20enne trequartista arriva dall'Empoli a titolo definitivo per 15 milioni. La trattativa era delineata da giorni, ai giallorossi serviva, di fatto, aspettare le uscite di Belotti e Kumbulla, arrivate le quali è giunta anche la stretta finale per Baldanzi. Vestirà la maglia numero 35.

Baldanzi e la gioia Roma - "Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per aver creduto fortemente in me e per aver fatto tutto il possibile per portarmi alla Roma: mi sono sentito onorato dell'interesse che questa società e l'allenatore hanno mostrato nei miei confronti e spero di riuscire a ripagare tanta fiducia", ha dichiarato Baldanzi nella prima intervista da giallorosso. "Allenandomi con grandi campioni avrò molto da osservare e da imparare. Non vedo l'ora che arrivi lunedì per respirare l'atmosfera del mio nuovo stadio. Da parte mia ce la metterò tutta per contribuire a raggiungere gli obiettivi che abbiamo di fronte a noi", ha concluso.

Il gol alla Juventus Il tiro da biliardo con cui ha segnato alla Juventus rimane dunque l'ultima cartolina di Baldanzi all'Empoli: un gol che ha permesso ai toscani di uscire dallo Stadium con un punto insperato quanto meritato, arrivato proprio grazie al destro preciso (tra l'altro non il suo piede) dal limite dell'area di Baldanzi, che era entrato in campo da poco. Ora Nicola perde un elemento di qualità per inseguire il suo ennesimo miracolo-salvezza.

Rinforzo per De Rossi Al contrario De Rossi si ritrova tra le mani un giovanissimo talento, che nel suo 4-3-3 potrebbe trovare spazio come esterno d'attacco, o come vice Dybala. Ma sul suo miglior utilizzo il neo allenatore giallorosso avrà modo di lavorare: quello che è certo è che con i suoi 20 anni Baldanzi rappresenta uno dei prospetti più interessanti: 42 presenze e 6 gol in Serie A, tutte con la maglia dell'Empoli.

Un futuro alla Dybala? Con la Roma Baldanzi ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2028. All'Empoli andranno, come detto, 10 milioni di euro più altri 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili. "C'è soddisfazione per il ragazzo che approda in un grande club, ed è un riconoscimento ulteriore del valore del nostro lavoro. Mi dispiace che non giochi più con noi, il distacco è doloroso, Baldanzi è andato via da qui in lacrime. Ha ancora tanti margini di miglioramento. Non so se farà la stessa carriera di Dybala ma ha enormi capacità", ha detto a RadioRadio il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi.

Baldanzi saluta l'Empoli Il legame tra il giocatore e l'Empoli emerge chiaramente dal post su Instagram con cui ha salutato il club nel quale è cresciuto e in cui ha giocato, per 13 anni, fin dalle giovanili. "Mi avete visto crescere, con voi ho raggiunto molti dei sogni che ha ogni bambino che inizia a giocare a calcio, abbiamo condiviso momenti indimenticabili, siete stati la mia seconda casa, la mia seconda famiglia, è stato un viaggio fantastico! Faró sempre il tifo per voi", ha scritto il trequartista, postando una serie di foto che vanno da lui bambino col primo trofeo al gol allo Juventus Stadium.