La Roma piazza il colpo Baldanzi: accordo totale con l'Empoli

MANOVRE GIALLOROSSE

Trattative chiusa in prestito con obbligo di riscatto: un'operazione da 15 milioni circa

© Getty Images A un giorno dalla chiusura del mercato invernale, la Roma è vicinissima a piazzare un grande colpo, soprattutto in chiave futura. È stato trovato l'accordo con l'Empoli per il trasferimento di Tommaso Baldanzi alla corte di De Rossi: prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto da parte dei giallorossi, che sborseranno ai toscani circa 15 milioni di euro, di cui tra i 2 e i 3 di bonus. Il 20enne trequartista ha già saluto compagni e dirigenti ed è atteso nella capitale.

Siamo davvero alle battute finali nella trattativa tra Roma ed Empoli per Baldanzi. Per chiudere definitivamente l'operazione, però, i giallorossi devono vendere e sono attivissimi per completare delle cessioni: i nomi più caldi sono quelli di Marash Kumbulla e di Andrea Belotti. Il primo è diretto al Sassuolo, il Gallo è prossimo a vestire la maglia della Fiorentina. In uscita anche Celik, vista l'abbondanza di esterni in rosa (Angelino l'ultimo arrivato) per il quale si è fatto avanti il Marsiglia.

